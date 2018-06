Kolejne informacje ws. seksskandalu posła Pięty. Izabela Pek opowiada o relacji z posłem Piętą: „Od pierwszego dnia naciskał na seks”

Kolejne informacje ws. seksskandalu posła Pięty. Izabela Pęk w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła szczegóły na temat swojej relacji z byłym posłem PiS Stanisławem Piętą. „Od pierwszego dnia naciskał na seks”

– „Od pierwszego dnia naciskał na seks. Ale nie doszło do tego wtedy. Po 1,5 miesiąca do tego doszło. Mówił mi, że jestem jego. Robił to, co chciał. Pierwszy raz jak byłam w Sejmie, to naciskał mnie, że mam zostać na noc u niego w hotelu.”

„A ja powiedziałam, że ma mnie odwieźć. I odwiózł mnie do Domu Pielgrzyma na Żoliborzu i tam wtedy nocowałam” – mówi Izabela Pek na łamach Super Expresu.

– „Żalił mi się w trakcie naszego związku. Mówił, że nigdy się tak nie czuł jak przy mnie, a dopiero przy mnie czuje, że żyje”.

„Mówił mi, że jestem esencją kobiecości, że jestem ideałem kobiecości, że będę idealną matką, że jestem jego marzeniem. A tak naprawdę okazało się, że miałam być na rozkaz Pięty. Traktował mnie jak rzecz. Mówił, że pójdę pracować tu gdzie on chce i zero dyskusji” – zdradza na łamach tabloidu.

Poseł Pięta natomiast utrzymuje, że słowa jego byłej partnerki Izabeli Pek to nieprawda i w najbliższym czasie wyda oficjalny oświadczenie.

Według informacji podawanych przez dziennikarzy, poseł Stanisław Pięta, dodajmy mąż i ojciec, miał poznać swoją prawdopodobną kochankę Izabelę Pek 10 kwietnia 2017 roku podczas 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Jak podaje Fakt polityk PiS proponował jej pracę w PKN Orlen oraz obiecywał założenie rodziny. Para miała spotkać się m.in. w jego pokoju poselskim.

Dziennikarze na dowód opisywanych przez siebie kontaktów pokazują screeny z rozmów na komunikatorach. Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek poinformowała na swoim profilu na Twitterze, że Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS.

Mazurek dodała również, że będzie także wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold oraz komisji ds. służb specjalnych.

Nczas.com/ PAP/ Super Express/ Fakt