[PROGNOZA POGODY NA WEEKEND] Koniec chłodów. Nad Polskę nadciąga bardzo ciepłe powietrze

Po krótkim ochłodzeniu nadchodzą ciepłe dni. Napływa gorące kontynentalne powietrze ze wschodu. Temperatura już od piątku będzie dochodziła do 28 stopni, a w weekend do 30 stopni w cieniu.

Weekend będzie bardzo słoneczny i niemal w ogóle bezdeszczowy. Deszcz pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu.

W piątek na południu kraju, od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 24 st. na północnym wschodzie do 29 st. na południu i 30 st. lokalnie na Dolnym na Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu: od 21 st. do 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem gdzieniegdzie mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 9 st. na Suwalszczyźnie, 10 st. na Podlasiu i terenach podgórskich do 14 st. w centrum i 16 st. w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 24 st. na Suwalszczyźnie do 29 st. na południu i zachodzie i 30 st. lokalnie na Dolnym na Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu: od 20 st. do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

PAP