Rosyjska armia dostanie potężną broń. Nowa super-rakieta balistyczna w służbie już za niecałe dwa lata

Międzykontynentalna rakieta balistyczna RS-28 Sarmat wejdzie do służby w rosyjskiej armii w roku 2020 – zapowiedział w czwartek prezydent Władimir Putin. Zapewnił także, że Rosja poinformuje w bliskiej przyszłości o innych planowanych rodzajach nowoczesnej broni.

Podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami Putin komentował oceny mediów zachodnich; wyraziły one wątpliwości co do faktycznego stanu zaawansowania kilku modeli nowoczesnego uzbrojenia, o których Putin mówił publicznie w marcu br.

Putin podkreślił, że pocisk przeciwokrętowy Kindżał już znajduje się na wyposażeniu sił zbrojnych na południu Federacji Rosyjskiej. Zapewnił, że w produkcji przemysłowej znajduje się międzykontynentalna rakieta balistyczna o nazwie Awangard i wejdzie ona do służby w 2019 roku.

Zapowiedział, że w roku 2020 siły zbrojne Rosji otrzymają rakietę Sarmat, a także podwodny pojazd bezzałogowy. O wszystkich tych rodzajach broni Putin mówił 1 marca w orędziu do parlamentu.

W czwartek rosyjski prezydent oświadczył także, że plany dotyczące produkcji i dostaw nie ograniczają się do tych rodzajów broni. „Tak jak mówiłem w orędziu, na razie jest zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale wkrótce o tym powiemy” – zapewnił.

Rakieta Sarmat ma charakteryzować się zwiększonym zasięgiem, liczbą i mocą głowic. Pocisk balistyczny będzie mógł przenosić całą gamę głowic bojowych, w tym naddźwiękowe, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie penetracji systemów antyrakietowych.

Rakiety RS-28 będą rozmieszczone we wzmocnionych silosach rakietowych, które zapewnią ochronę i sprawne działanie systemu w każdych warunkach i sytuacji. Dzięki zwiększonemu zasięgowi do 11 tys. km, pocisk Sarmat będzie mógł atakować cele zarówno po trajektorii lotu nad biegunem północnym, jak i południowym.

