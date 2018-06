Szczerski zaprasza antypolską Mosbacher: „jak przyjedzie zweryfikuje swoje opinie”. Z Anną Azari jakoś się nie udało

Kandydatka na stanowisko amerykańskiego ambasadora w Polsce Georgette Mosbacher uważa, że antysemityzm w Polsce narodził się wyniku przyjęcia przez rząd ustawy o IPN. Jej szokujące stanowisko ma zdaniem Krzysztofa Szczerskiego ulec zmianie po przyjeździe do naszego kraju. W zapewnienia szefa Gabinetu Prezydenta należy jednak wątpić, a za przykład niech służy ambasadorka Izraela Anna Azari, która mimo wieloletniej bytności wciąż ma Polaków za zajadłych antysemitów.

Czekamy na panią Mosbacher w Warszawie, myślę, że po tym jak przyjedzie zweryfikuje swoje opinie, po tym, jak zobaczy jak tutaj funkcjonuje świat polityczny i społeczny – stwierdził Szczerski. W jego mniemaniu Mosbacher, kiedy już pojawi się w Polsce, szybko się zreflektuje i wyjdzie z błędu.

Przypomnijmy, że przesłuchiwana przez senacką komisję kandydatka, na pytanie o problem antysemityzmu raczyła stwierdzić: Tak. Niestety zostało to wywołane niedawno przyjętą ustawą o Holokauście. Nie możemy tolerować żadnego rodzaju fanatyzmu, to ma fundamentalne znaczenie dla naszych wartości i będę pracować wspólnie z Polską, aby upewnić się, że nie włączają tego rodzaju rzeczy do swojego ustawodawstwa. Warto również dodać, że Mosbacher zapowiedział, że będzie się starać, by Polska przyjęła uchodźców.

Czy przyjazd do naszego kraju może rzeczywiście naprostować skrzywione antypolską propagandą poglądy? U niektórych osób pewnie i tak, ale w kontekście słów Szczerskiego warto skorzystać z przykładu, jaki daje izraelska ambasador Anna Azari, która z niewidomych wciąż przyczyn nie została odesłana do swojego kraju.

Azari przebywa w Polsce od 2014 r. Mimo upływu lat, wciąż wskazuje nasz kraj twierdząc, że jest antysemicki. Warto przytoczyć tutaj, chociażby jej wypowiedź z okazji rocznicy Marca’68: Przez ostatnie półtora miesiąca już wiem, jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie – nawet, kiedy w kraju prawie nie ma Żydów […] Jednak Marzec ’68 zdarzył się tylko w Polsce. Azari wykorzystywała właściwie każdą możliwą okazję, by wbić Polakom szpile. Bez insynuacji nie obyło się nawet podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Idąc tym tropem, można wątpić, czy antypolonuska lub też po prostu niedokształcona Mosbacher, kiedy już odetchnie polskim powietrzem i zaznajomi się z miejscowym społeczeństwem oraz jego kulturą nagle przestanie widzieć w mieszkańcach naszego kraju morderców żydowskich rodzin dybiących na obywateli Izraela.

Źródło: wolnosc24.pl/rmf24.pl