Ziemkiewicz ostro o Niesiołowskim: „Ta gnida latami kompromitowała polski katolicyzm. Zwykła k. typowa dla opozycji totalnej”

Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach skomentował wypowiedzi posła Stefana Niesiołowskiego i nazwał go „gnidą” i „k.” Wcześniej Niesiołowski wypowiedział się na temat pomysłu walki z pornografią.

Stefan Niesiołowski kiedyś, znany z przynależności do ZChN-u, wypowiedział się w swoim stylu na temat walki z pornografią.

Super Express spytał Stefan Niesiołowski co myśli na temat zakazu porno. Odpowiedziął tak:

„Tylko pytanie, co to jest pornografia. Czy na przykład kobieta topless podchodzi pod tę definicję, czy nie. Ale niech pisowcy to robią” – stwierdził.

Były poseł PO wpadł na genialny pomysł by wprowadzić specjalne „patrolie moralności narodowej”.

Mieliby w nich uczestniczyć politycy PiS – Krystyna Pawłowicz, Dominik Tarczyński, Patryk Jaki i Anna Sobecka.

–”W ogóle, to ja mam podpowiedź: szariat. Prawo szariatu rozwiązałoby problem. (…) Chodziłyby wszystkie zakryte, widać by było tylko oczy. Szlafrok byłby po kostki i wszystko byłoby jasne” – powiedział.

Te „mądrości” znany publicysta Rafał Ziemkiewicz skomentował krótko:

„Ta gnida latami kompromitowała polski katolicyzm, występując jako karykaturalny talib z ZChN. Próbował wcisnąć się do PiS. Nagrodzony przez Tuska synekurą zaczął popierać aborcję, żądać bojkotu Jasnej Góry i kpić z walki z pornografią. Zwykła k. typowa dla „opozycji totalnej.”

