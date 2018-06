Ziemkiewicz znów szokuje: Lewica to onaniści. Dlatego śmieją się z Pięty

Rafał Ziemkiewicz znów szokuje. Tym razem wyjaśnia dlaczego SLD popiera i promuje pornografię i to hasłem: „wszystko w waszych rękach”. Wynika to z tego, że wśród lewicowców i lewaków jest wyjątkowo dużo onanistów.

Rozpowszechnienie pornografii i onanizmu wśród lewicy ma też inne skutki: otóż jej przedstawiciele, zajmujący się seksem głównie przy pomocy rąk, właśnie dlatego krytykują prawdziwe stosunki cielesne pomiędzy kobietą i mężczyzną. W efekcie choć twierdzą, że wierność nie ma dla nich żadnego znaczenia, to jednak są strasznie oburzeni, gdy ktoś jej nie dotrzymuje, bo to i tak zachowanie bardziej normalne od ich sposobu na uprawianie miłości.

Mnie tam wcale nie dziwi, że to właśnie SLD broni pornografii, i to takim hasłem. Z badań seksuologów ogłoszonych kilka lat temu wynikało, że w elektoracie lewicy onanizm jest najpopularniejszy. Dlatego rzadziej dochodzi tam do takich wpadek, jak z posłem Piętą. pic.twitter.com/QUL5kBX59z

