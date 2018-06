Ale numer! Niemcy wolą Polaków od swoich. Arabowie i Murzyni na szarym końcu [INFOGRAFIKA]

Niemieccy naukowcy postanowili sprawdzić, kogo najchętniej widzieliby u siebie pracodawcy z ich kraju. W tym celu rozesłano 6000 fikcyjnych podań o pracę. Wyniki przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli. Nasi zachodni sąsiedzi chwalą się tolerancyjnością dla imigrantów, ale zatrudniać ich nie chcą.

Niemcy najchętniej zatrudniają Hiszpanów. Na drugiej pozycji znaleźli się obywatele Japonii. Trzecią lokatę zajęli Polacy i Szwajcarzy. Nasi rodacy są bardzo doceniani za zachodnią granicą.

ZOBACZ: Iran będzie grał w mistrzostwach świata na bosaka? Amerykańska firma odmówiła dostarczenia jego piłkarzom butów [WIDEO]

Co ciekawe, niemieccy pracodawcy wolą przyjmować do pracy Polaków niż Niemców. Jest to oczywiście częściowo spowodowane niższymi składkami, jakie płacą zatrudniający i mniejszymi wymaganiami Polaków dotyczących wynagrodzenia. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że nasi rodacy mają w Niemczech opinię dobrych i rzetelnych pracowników, co dodatkowo wpływa na wysoki wynik.

Najmniej pracodawców odpowiedziało na ogłoszenia od Albańczyków, niewiele więcej na te od Marokańczyków i Etiopczyków. Niemcy nie chcą również zatrudniać mieszkańców Dominikany, Pakistanu, Ugandy i Iraku. Podchodzą również niechętnie do Malezyjczyków, Nigeryjczyków oraz Turków.

SPRAWDŹ: Serwis analityczny wytypował faworyta mundialu. Zobacz jakie szanse ma Polska

Niemiecki rząd znalazł się w trudnej sytuacji. Berlin ściągnął sobie imigrantów, którzy mieli ratować gospodarkę. Tymczasem niemieccy pracodawcy nie chcą ich zatrudniać. Uchodźcy też nie palą się do pracy, a wszystko dzięki hojnym zasiłkom gwarantowanym przez kanclerz Merkel.

Źródło: „Die Welt”