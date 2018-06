Brytyjczycy powinni wynająć Trumpa, by w ich imieniu negocjował Brexit. Szokujące słowa ministra Borisa Johnsona

Do mediów przeciekły nagrania z zamkniętego spotkania brytyjskich Konserwatystów. Boris Johnson wychwalał na nim prezydenta Donalda Trumpa i żartował, że to on powinien negocjować z Brukselą Brexit.

W piątek mija rok odkąd Theresa May stanęła na czele brytyjskiego rządu. Powszechnie zarzuca jej się nieudolność, a zwolennicy wyjścia z UE ustępliwość wobec Brukseli i słabość w negocjowaniu warunków Brexitu. Do mediów teraz przeciekły nagrania z kolacji jaką odbyli liderzy Partii Konserwatywnej, z których jasno wynika, że premier krytykowana jest nawet w szeregach własnej partii.

Pośrednio najgorszą laurkę wystawił jej minister spraw zagranicznych, który wychwalał prezydenta Trumpa i stwierdził, że dla Brytyjczyków najlepiej byłoby gdyby to on w ich imieniu negocjował z Brukselą. Sam Johnson jest zwolennikiem opuszczenia Unii za niemal każdą cenę.

– Wyobraźcie sobie Trumpa negocjującego Brexit. Ten to dopiero dałby im (Brukseli – przyp. red) popalić – mówił szef brytyjskiej dyplomacji. – Mielibyśmy do czynienia z chaosem, ciągłym zrywaniem rozmów. Każdy by myślał, że w końcu zwariuje, ale w końcu do czegoś doszlibyśmy.

Johnson zażartował, że Wielka Brytania powinna wynająć Trumpa.

– Trump negocjujący Brexit to fantastyczny pomysł – zachwalał minister.

Johnson powiedział, że z każdym dniem rośnie jego podziw dla prezydenta Trumpa.

– Jestem coraz bardziej przekonany, że w jego szaleństwie jest metoda.

Te słowa na pewno osłabia pozycję Theresy May. Okazuje się bowiem, że nawet jej najbliżsi współpracownicy jej nie cenią. Coraz częściej mówi się o tym, iż w ciągu dwóch miesięcy May zapłaci cenę za swa nieudolność i kunktatorską postawę i utraci tekę premiera.

