Dobre! Wysysanie młodych mózgów czyli najnowszy projekt Unii – Horyzont Europa

Komisja Europejska położyła na stole największy program badawczo-innowacyjny w historii; te pieniądze w 90 proc. popłyną do starych państw członkowskich – twierdzi holenderski europoseł Lambert van Nistelrooij.

Europoseł wziął udział w konferencji na temat nowego budżetu UE na lata 2021-2027, która odbyła się w Sofii. Odnosząc się do propozycji KE ws. kolejnego budżetu unijnego, holenderski eurodeputowany zwrócił uwagę, że „Komisja Europejska położyła na stole największy jak dotąd program badawczo-innowacyjny” w wysokości ok. 100 mld euro. Program, w ramach którego będą rozdzielane środki, ma się nazywać „Horyzont Europa”.

„To jest wymowny znak, ta polityka pokaże, że pieniądze w 90 proc. popłyną do starych państw członkowskich i wyssie to mnóstwo +młodych mózgów+ z Bułgarii, z Rumunii, z innych krajów. Czy to jest polityka spójności, Europa solidarna?” – mówił van Nistelrooij.

Jak wynika z dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących projektu przyszłego budżetu UE, pierwszy raz od 1988 r. wspólna polityka rolna i polityka spójności nie będą głównymi pozycjami w budżecie unijnym. Największy wzrost wydatków dotyczy pozycji przeznaczonych na migrację i granice (ponad 2,5 razy więcej niż obecnie), ludzi młodych (ponad dwa razy więcej), bezpieczeństwo (wzrost o 80 proc.), klimat i środowisko (70 proc.) oraz badania, innowacje i technologie cyfrowe (60 proc.).

