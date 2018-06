Iran będzie grał w mistrzostwach świata na bosaka? Amerykańska firma odmówiła dostarczenia jego piłkarzom butów [WIDEO]

Amerykańska firma Nike, która ma umowę sponsoringową z irańskimi piłkarzami i dostarcza im buty, odmówiła ich wysłania. Wszystko przez sankcje nałożone przez administrację Białego Domu.

Irańska agencja informacyjna VOA Persia, podała, że reprezentacja kraju ma wielkie kłopoty ze sprzętem sportowym. Tuż przez Mistrzostwami Świata firma Nike, która zaopatruje piłkarzy , odmówił wysłania im butów. To za sprawą sankcji nałożonych na Iran przez Biały Dom.

– Piłkarze przyzwyczajają się do swojego sprzętu i strojów i to nie jest w porządku, że na tydzień przed tak ważnym turniejem muszą go zmieniać – powiedział selekcjoner reprezentacji Carlos Queiroz. – Zwróciliśmy się do FIFA, by pomogła nam rozwiązać ten problem.

Nike wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie , w którym napisano: „Sankcje oznaczają, że jako amerykańska firma nie możemy tym razem dostarczyć irańskiej reprezentacji butów”.

Na szczęście koszulki, spodenki i getry zapewnia piłkarzom Adidas.

Iran jest pierwszą reprezentacją, która przyleciała już do Moskwy na Mistrzostwa Świata. Bazę ma w podmoskiewskiej dzielnicy Bakowka. Swój pierwszy mecz Irańczycy zagrają z Litwą.

