Ranking 100 najlepiej zarabiających sportowców. Ani jednej kobiety. To nie przypadek

Każdego roku Forbes publikuje ranking 100 najlepiej zarabiających sportowców. Pod uwagę bierze się niemal wszystkie dyscypliny. By znaleźć się na liście należało w analizowanym okresie, czyli od 1 czerwca 2017 r do 1 czerwca 2018 r. zarobić 22,9 mln dol. Ta sztuka nie udała się żadnej kobiecie.

Analizując dochody z nagród, bonusy oraz szacunkowa wartość kontraktów sponsoringowych i reklamowych, a także pieniądze za korzystanie z wizerunku. Forbes nie bierze pod uwagę dochodów z inwestycji i płaconych przez sportowców podatków.

Setka najlepiej zarabiających nie ma na co narzekać. Według Forbesa łączne dochody grupy w stosunku do zeszłego roku wzrosły o 23 proc., co łącznie dało sumę 3,8 mld dolarów. Co ciekawe odnotowano również, że coraz bardziej maleje przychód z reklam. Wzrastają natomiast wpływy z kontraktów i nagród.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Floyd Mayweather, który zagarnął prawdziwą fortunę za walkę z Conorem McGregorem – bokser otrzymał za nią 275 mln dolarów, a do tego należy jeszcze doliczyć wpływy z reklam, czyli 10 mln. W ten sposób pięściarz po raz czwarty okazała się najlepiej zarabiającym sportowcem.

Na podium trafili jeszcze kolejno Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Tuż za piłkarzami uplasował się przeciwnik Mayweathera, czyli Conor Conor McGregor. Piąte miejsce zdobył napastnik PSG Neymar.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze na miejscu szóstym LeBron James, dalej Roger Federer, Stephen Curry oraz dwóch zawodników futbolu amerykańskiego Matt Ryan, oraz Matthew Stafford

Do pierwszej setki nie trafiła żadna kobieta, co można tłumaczyć dużo mniejszym zainteresowaniem sportami żeńskimi. Zazwyczaj do rankingu wchodziły tenisistki, ale w tegorocznej edycji nie dały rady pokonać finansowej granicy. W zestawieniu nie pojawiło się nazwisko ani jednego Polaka.

