Znakomita większość Polaków chce pracować z domu. Niewielu ma już taką możliwość

Ponad 76 proc. zatrudnionych chciałaby pracować zdalnie. Ale taką możliwość ma na razie tylko co trzeci – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”.

Nie dość, że większość Polaków jest gotowa do pracy poza biurem, to pond połowa najchętniej pracowałaby zdalnie przez ponad 20 dni w miesiącu. I to nie tylko w domu.

Jak czytamy w artykule, „ponad dwie trzecie osób, które uczestniczyły w udostępnionym „Rzeczpospolitej” badaniu Kantar TNS i Romote-How z chęcią pracowałaby zdalnie z zagranicy”.

Gazeta zaznacza jednak, że na razie „jedynie 32 proc. badanych Polaków twierdzi, że pracodawca udostępnia im taką możliwość”.

Zobacz: Ranking 100 najlepiej zarabiających sportowców. Ani jednej kobiety. To nie przypadek

Źródło: PAP