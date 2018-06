Żydzi odbudowali Sodomę i Gomorę. Wielka homo-parada w Izraelu [VIDEO]

Żydzi chcą odbudowy Świątyni Jerozolimskiej a tymczasem udało im się odbudować biblijne stolice zepsucia, Sodomę i Gomorę, w Tel Awiwie. Ponad 250 tys. uczestników, w tym ok. 30 tys. spoza Izraela. Ulice Tel Awiwu wypełniły się tęczowymi flagami oraz hasłami o równości i tolerancji. Doroczna impreza to największe tego typu wydarzenie w regionie. Państwa muzułmańskie nie tolerują podobnych imprez i często tępią homoseksualizm.

Tel Awiw to niezwykle żywe miasto, które obejmuje wszystko, co ma związek z gejami, lesbijkami i LGBT. Myślę, że jest to połączenie miasta na plaży i pozytywnych wibracji – stwierdziła Cordelia Lange, która przybyła na imprezę z Niemiec.

Izraelskie media przypominają, że w ciągu ostatnich lat Izrael stał się jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla osób LGBT nie tylko w regionie, ale i na świecie. Podkreślają również fakt, że mieszkający wokół muzułmanie są bardzo nietolerancyjni wobec homoseksualistów.

ZOBACZ: Polska – Chile. Przedostatni test reprezentacji. Sieć odzieżowa już przygotowana na porażkę [FOTO]

Parada rozpoczęła się już rano. Dla gości zorganizowano wiele atrakcji w tym również koncerty, na których jedną z gwiazd jest Netta, czyli zwyciężczyni tegorocznego konkursu Eurowizji.

Podczas gdy w dawnej, zdaniem władz Izraela, stolicy odbywa się pochód homoseksualistów, na granicy ze Strefą Gazy nasilają się walki z palestyńskimi demonstrantami. Do tej pory podano, że śmierć poniosły cztery osoby, a ponad 600 zostało rannych.

Warto zadać sobie pytanie, czy w przyszły roku władze Izraela odważą się przenieść imprezę do Jerozolimy, świętego miasta? Poniżej video z zapowiadające tegoroczną edycję.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Niewiarygodne. Żołnierzom na patrolu w pobliżu Bataclan – miejsca terrorystycznego zamachu, zabroniono interweniować. Rodziny ofiar skarżą państwo francuskie

Źródło: haaretz.com/wolnosc24.pl