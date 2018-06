Czarnobyl znów płonie. W zamkniętej „strefie śmierci” wokół dawnej elektrowni atomowej szaleją pożary

Ogromne pożary pustoszą zakazaną strefę wokół zamkniętej elektrowni w Czarnobylu. W gaszeniu radioaktywnych terenów uczestniczą dziesiątki jednostek straży i samoloty.

Pożar wewnątrz czarnobylskiej „strefie śmierci” wybuchł we wtorek. Lokalne służby podały, iż zapaliła się wyschnięta trawa, a od niej las. Na miejscy jest 30 jednostek straży pożarnej i ponad setka funkcjonariuszy. Nad całym obszarem latają samoloty zrzucające wodę.

Strażakom sprzyjają wiatry, które nie rozprzestrzeniają pożaru i nie niosą dymów na zamieszkane obszary. Władze w Kijowie zapewniają, że nie ma żadnego poważniejszego zagrożenia, a poziom promieniowania radioaktywnego wokół całej strefy pozostaje niezmieniony.

Do podobnego pożaru doszło rok wcześniej.

Strefa wokół dawnej elektrowni pozostaje zamknięta od pożaru 1986 roku, kiedy to doszło do pożaru w jednym z reaktorów jądrowych. To doprowadziło do skażenia terenów wokół elektrowni i ewakuacji całego miasta Prypeć. Do dziś pozostaje ono „miastem duchem”.

