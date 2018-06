Odbiorą ziemię białym, ale ci nie muszą się martwić, bo to zlikwiduje „podziały”. Rabunek nazywają przywróceniem sprawiedliwości

Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, zapewnił w czwartek białą społeczność Afrykanerów, że nie powinna postrzegać planów reformy rolnej jako zagrożenia, ale jako sposób na wykorzystanie potencjału gospodarczego kraju i uzdrowienie podziałów z przeszłości.

Ramaphosa, który w lutym zastąpił kontrowersyjnego Jacoba Zumę, obiecał redystrybucję ziemi dla czarnej większości, aby zająć się głęboką nierównością rasową, która utrzymuje się ponad dwie dekady po zakończeniu apartheidu.

Starał się uspokoić białych mieszkańców RPA, którzy obawiają się gwałtownych konfiskat ziem w związku z planowaną polityką.

Dziś wieczorem chcę powiedzieć wam wszystkim: nie widzimy problemu ziemi jako powodu do spakowania się i wyjazdu – powiedział Ramaphosa zgromadzeniu organizacji Afrikanerbond, założonej 100 lat temu w celu ochrony interesów potomków osadników holenderskich.

To szansa na zbudowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, które w pełni i efektywnie wykorzystuje nasze zasoby – dodał w języku afrikaans, ojczystym języku Afrykanerów.

Ramaphosa rozpoczął kampanię wizerunkową przed przyszłorocznymi wyborami krajowymi, starając się przywrócić zaufanie do rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego ( ANC ) i przyspieszyć wzrost gospodarczy po dekadzie zniszczonej przez korupcję i złe zarządzanie.

ANC zostało skrytykowane za politykę, która może prowadzić do ograniczania prawa własności i powstrzymywania inwestycji w kraju.

Ramaphosa, który odegrał kluczową rolę w negocjacjach, które doprowadziły do ​​zakończenia rządów białej mniejszości w 1994 roku, wezwał Afrykanerów do przystąpienia do reformy rolnej w tym samym duchu, co przejście do demokracji.

Jesteście Afrykanami i musimy to zaakceptować. Afrykanierzy są tak samo ważni dla narodu południowoafrykańskiego, jak każda inna społeczność, którą mamy – powiedział kończąc swoje wystąpienie.

Źródło: africanews.com/nczas.com