Spektakularna klapa! Tegoroczny festiwal w Opolu to katastrofa. Internauci nie zostawili suchej nitki [VIDEO]

Festiwal w Opolu nie cieszył się w tym roku przychylnymi recenzjami. Internauci byli bezlitośni w swoich ocenach. Czy prezes TVP ma powody do zmartwień?

Istniejący od 1963 roku festiwal w Opolu swego czasu był kultową imprezą, która stanowiła podsumowanie sezonu artystycznego światka muzycznego. Zwany nieoficjalnie świętem polskiej piosenki festiwal ten gościł na swojej scenie takie nazwiska jak Demarczyk, German, Niemen czy Grechuta.

Dziś wydarzenie to cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż w minionych dekadach a jego popularność zdaje się nieustannie spadać. Tegoroczna edycja dała się szczególnie we znaki i to bynajmniej nie w dobrym znaczeniu.

Internauci nie szczędzili krytyki. Zarzucano szczególnie niski poziom wykonawców a także pustki na widowni.

Czy tylko dla mnie te "hity" są żenujące??? #Opole — Sikorka (@Sikorka_92) June 8, 2018

Takiego gówna, jak to Opole nie widziałem nigdy, a ze dwa razy byłem na zabawie w wiejskiej świetlicy. — Matka Kurka (@Matka_Kurka) June 8, 2018

Przerwa w tym dramacie pt. #opole na rzecz meczu to najlepsza decyzja Kurskiego od 3 lat pic.twitter.com/cUxoGigThm — daga (@daguuniaa) June 8, 2018

Opole spiewajace "sto lat" Grosickiemu to jest jednak ponad moje sily 😂😂😂 — Żelazna Logika (@zelazna_logika) June 8, 2018

