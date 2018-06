To dlatego zginął brat posła Chruszcza? „Byliśmy już umówieni na przekazanie materiałów”

To było ordynarne zabójstwo człowieka, który był dociekliwy – mówi o śmierci Pawła Chruszcza, poseł UPR-u Tomasz Rzymkowski. Podobne zdanie zdaje się mieć na ten temat brat zmarłego polityka, poseł Sylwester Chruszcz, który polubił tweeta z tą wypowiedzią.

Jak zginął Paweł Chruszcz? 42-latek zaginął w środę, 30 maja. W czwartek po południu znaleziono jego ciało. Wisiał na przechylonym słupie energetycznym – pisze Fakt24.

Absolutnie nie wierzę, że to było samobójstwo (…) To było ordynarne zabójstwo człowieka, który był dociekliwy – uważa poseł Rzymkowski. Z kolei brat zmarłego, poseł Sylwester Chruszcz, obawia się o to, czy sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan.

Jak podkreśla Chruszcz: brat o wszystkim mi mówił. Byliśmy już umówieni na przekazanie materiałów, którymi on dysponował, do CBŚ. Chodziło głównie o sprawy lokalne, jak wyłudzanie dotacji na głogowskie przedszkola, ale polityk zajmował się też sprawami szerszego zasięgu dotyczącymi KGHM.

Był zaszczuty, bez dwóch zdań. Ale mój brat miał bardzo mocny charakter, bardzo! Coś się stało w ciągu ostatnich dni, że zaczął szukać pożyczki. Chodziło o duże kwoty. Dowiadywał się, jak zabezpieczyć swój majątek. Podejmował działania i ruchy zupełnie niestandardowe – twierdzi Sylwester Chruszcz.

Polityk zapowiada także, że sprawa, którą zajmował się jego brat musi być w stu procentach dokończona. Przypomnijmy, że przedwczoraj w Głogowie został pobity dziennikarz „Faktu”, który zajmował się tą sprawą.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednym z osiedli w Głogowie, kiedy reporter wracał ze spaceru z psami. Pod klatką czekała na niego grupa mężczyzn.

Już wtedy poczułem, że wydarzy się coś złego. Jeden ze zbirów zaszedł mnie od tyłu. Powalili mnie na ziemię i zaczęli kopać – cytuje swojego dziennikarza „Fakt”.

Zobacz także: Tajemnicza śmierć polityka. Dziennikarz pobity. „Ty policyjna kur…, to za Pawła Chruszcza, zobaczysz!”

Źródło: Fakt24/wpolityce.pl/NCzas