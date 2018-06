Zaskakujący apel szefa Bundestagu. „Wystrzegajmy się arogancji wobec Polaków”

Ze względu na odmowę przyjęcie uchodźców oraz przedstawiane w niekorzystny świetle reformy sądownictwa Polska nie ma w Niemczech najlepszej prasy. Mimo to czołowi politycy wzywają swoich rodaków do umiaru i rozważnego postępowania wobec Warszawy.

Obserwując niektóre dyskusje pomiędzy Brukselą a krajami takimi jak Polska i Węgry, ale także Czechy czy Słowacja, apeluje: nie sprawiajmy wrażenia aroganckich – stwierdził Wolfgan Schaeuble, którzy przewodzi Bundestagowi.

Jego zdaniem: Nie wolno dopuścić do ponownego podziału Europy na Wschód i Zachód. Chociaż wiele rzeczy w Europie nam się nie podoba, nie powinniśmy zapominać, że Unia Europejska przezwyciężyła zimnowojenne podziały. Schaeuble to najbardziej doświadczony niemiecki parlamentarzysta. W Bundestagu zasiada od 1972 r. Należy do CDU.

W podobny tonie wypowiedziała się również niedawno Angela Merkel. Podczas konferencji WDR-Forum w Berlinie kanclerz była naciskana przez dziennikarzy, by jasno określić stanowisko wobec prowadzonych przez PiS reform sądownictwa.

Merkel odpowiadając jednemu z reporterów, stwierdziła: Mówi Pan o sankcjach, lecz czasami można też stosować bodźce. To dobrze, że Komisja Europejska stworzyła w przyszłych ramach finansowych bodźce dla tych, który przyjęli uchodźców, Niemcy też na tym skorzystają. Pomysł, by nagrodzić tych, którzy coś osiągnęli, jest tak samo dobry, jak stosowanie kar.

Warto zauważyć, że liderzy rządzącej Niemcami CDU wypowiadają się w dość przychylny Polsce sposób. W ich tonie widać szacunek. Nie można tego powiedzieć o mniejszych partiach. Za przykład niech posłuży list, jaki do KE skierowali niemieccy Zieloni. Zaapelowali, by Bruksela w przyspieszonym trybie zajęła się polską reformą sądownictwa.

Źródło: dorzeczy.pl/wpolityce.pl/nczas.com