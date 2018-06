Ogórek i Lis pokłóciły się o Parodię Równości! Ale się drapią

W świecie celebrytek damskie pojedynki to standard. Wystarczy przypomnieć o walce Dody Elektrody z prezenterką TVN-u Agnieszką Woźniak-Starak-Szulim, który zamienił się w prawdziwą jatkę w toalecie. Teraz do grona walczących celebrytek dołączyły Hanna Lis, najwyraźniej niepocieszona po stracie Tomasza Lisa oraz Magda Ogórek.

Agresorką, w dodatku w lewackim stylu była była Tomasza Lisa, która najwyraźniej przesiąkła postępowymi miazmatami:

Skacząc po kanałach, wdepnęłam w szambo. Program z publicznością. 99,9% hejtuje #MarszRowności i LGBT. Padają nawet porównania gejów i lesbijek do zoofili. Prowadzi była kandydatka SLD na prezydenta. Gdyby nie to, że nawołuje się do nienawiści, powiedziałabym Kabaret Polska.

— Hanna Lis (@hanna_lisowa) 9 czerwca 2018