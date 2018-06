[POGODA] Początek tygodnia burzowy. Możliwe opady deszczu i grad

Od północnego zachodu w głąb kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem utrzymuje się ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, za frontem zacznie napływać chłodniejsze i suchsze powietrze polarne morskie.

W poniedziałek we wschodniej połowie kraju, a początkowo także w woj. centralnych, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. W czasie burz opady do 25 mm, na wschodzie lokalnie do 40 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna od 23 st. na Pomorzu Zachodnim i Przedgórzu Sudeckim do 28 st. miejscami w centrum, na południu i wschodzie i 29 st. lokalnie na Mazowszu. Nad morzem od 20 st. do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, na wschodzie i Przedgórzu Sudeckim w pierwszej połowie nocy zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 st. na północy do 17 st. na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu i w czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. W południowej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, w woj południowych burze. W czasie burz opady do 20 mm, na terenach podgórskich i w Karpatach lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 st., 22 st. na północy i terenach podgórskich do 25 st. miejscami w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie. Nad morzem od 18 st. do 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Źródło: PAP