Przerażające statystyki w Szwecji. Imigranci sprawcami niemal wszystkich gwałtów zbiorowych

Szwedzki dziennik Expressen opublikował raport, z którego wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat sprawcami niemal wszystkich gwałtów zbiorowych w tym kraju byli imigranci albo ich dzieci.

W latach 2016 – 2017 w szwedzkich sądach odbyły się 32 rozprawy o zbiorowy gwałt. Osądzono 43 sprawców. Aż 32 z nich było przybyszami z innych krajów. Dziesięciu było synami imigrantów. Tylko jeden gwałciciel miał szwedzkich rodziców.

Tak więc spośród 43 sprawców, aż 42 dwóch miało imigranckie pochodzenie. 13 gwałcicieli nie miało skończonych nawet 18 lat. 1/3 sprawców była skazana wcześniej za inne przestępstwa.

Mimo, iż statystyki sa jednoznaczne, to profesor Niklas Långström tłumaczy, że w grę wchodzą inne czynniki niz pochodzenie imigrantów. Według niego przybysze w naturalny sposób są w grupach, gdzie ryzyko popełnienia przestępstw jest podwyższone.

W Szwecji nie ma jednego zbiorowego i pełnego raportu dotyczącego przestępczości wśród imigrantów – wskazuje Stina Holmberg, z centrum zajmującego się prewencją kryminalną.

Ostatni taki raport powstał w 2005 roku, a więc na długo przed ogromna falą imigracji, która dotknęła Szwecję. Wiadomo jednak, iż napływ przybyszów wywołał prawdziwą eksplozję przestępczości w spokojnej niegdyś Szwecji. Dotyczy to zwłaszcza wojen gangów i przestępstw na tle seksualnym.

Szwedzi odwołują festiwale, na których do nich dochodziło, albo organizują jej tylko dla kobiet. Policja w Malmoe wydaje ostrzeżenia, by kobiety same nie chodziły po zmroku. Ponad 200 dzielnic i obszarów miejskich w Szwecji zostało obwołane non-go zonami, czyli strefami, gdzie w praktyce przestało funkcjonować szwedzkie państwo.

Podobne statystyki dotyczące przestępczości na tle seksualnym raportowane są w sąsiedniej Finlandii.

