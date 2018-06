Upał trochę zelżeje. Wieczorem może pokropić. Będą burze: Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Upały w centralnej Polsce, a zwłaszcza w Warszawie dziś trochę odpuszczą, choć nadal będzie gorąco. Rano słońce, a pod wieczór może popadać.

Jak podaje IMGW, przeważające rejony Europy są w obniżonym ciśnieniu i w zasięgu licznych, płytkich ośrodków niskiego ciśnienia. Polska jest na skraju niżu znad Niemiec i Węgier. Z południa napływa gorąca, zwrotnikowa masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 998 hPa.

Czytaj także: „Nie kupię u was już ani jednej książki”. Popularna sieć księgarni jasno wsparła LGBT [FOTO]

W niedzielę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami, zwłaszcza po południu, duże i wówczas przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wysokość opadu do 40 mm (najwięcej na Śląsku, w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej), lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 24 st.C, 25 st.C nad wschodnim wybrzeżem i na Podhalu do 31 st.C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie, południu, północy i w centrum przelotne opady deszczu, okresami burze. W czasie burz opady do 30 mm, najwięcej w centralnej części kraju. Na południu nad ranem lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13 st.C na Suwalszczyźnie do 19 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z południowego wschodu i południa, na zachodzie z północnego zachodu i zachodu. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Prawie w całym kraju, oprócz Ziemi Lubuskiej, Niziny Szczecińskiej, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju i na południu także burze. W czasie burz wysokość opadu do 30 mm, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 18 st.C nad zachodnim wybrzeżem do 28 st.C miejscami w centrum, na południu i wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno zachodni, tylko na krańcach wschodnich Polski południowo wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę w stolicy początkowo zachmurzenie małe, stopniowo od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 29 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, możliwa również burza. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura minimalna 18 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burzy porywy do 70 km/h.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 29 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

(PAP)

Czytaj także: Parada równości, która walczy o przywileje. Chcą ograniczać wolność słowa, adoptować dzieci i uczyć o seksie od przedszkola