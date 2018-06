„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

Bezkrólewie: Z powodu choroby Jarosława Kaczyńskiego polska polityka bardzo zwolniła. Czy katastrofy w przyszłości da się uniknąć? Raczej nie. Dlatego że „Gra o tron” w wersji pisowskich baronów będzie nie mniej krwawa niż oryginalny film. W tej grze będzie chodzić tylko o władzę. Ale PiS nie jest samo na politycznej scenie. Staniemy przed dylematem: albo powrót III RP ze wszystkimi jej patologiami, albo nowe otwarcie.

Koreański poker: Kilka miesięcy temu spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z dyktatorem Korei Północnej Kim Dzong Unem było trudne do wyobrażenia. Nie do końca wiadomo, jakimi motywami kierował się Kim Dzong Un, zgadzając się na spotkanie z tak bardzo znienawidzonym człowiekiem, jakim dla północnokoreańskiej elity jest każdy prezydent USA. Warto zauważyć, że jeszcze do niedawna obaj liderzy bezpośrednio lub poprzez swoich współpracowników obrzucali się wzajemnie wyzwiskami. Więcej na str. XXXVIII .

KRAJ

● Bezkrólewie – Jan Piński

● Polską rządzą arkusze – z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Rafał Pazio

● Orszak męczenników – Stanisław Michalkiewicz

● Układ z układem – Jan Piński

● Łączy nas sprzeciw – ze Stanisławem Tyszką, posłem Kukiz’15, wicemarszałkiem Sejmu, rozmawia Rafał Pazio

● Paliwo plus – Leszek Szymowski

● Podniebna biurokracja – Leszek Szymowski

● Problem pozostał, będzie narastał – co dalej? – Marian Miszalski

● Inwestycje odgórnie sterowane – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Prezydent łaskawy wobec siebie? – Natalia Dueholm

● We Francji bez zmian – Bogdan Dobosz

● Rekrutacja do szkół wyższych w USA – Natalia Dueholm

● Jeden dzień bez śmierci – Paweł Drąg

● Koreański poker – Wojciech Tomaszewski

● Twardy orzech z Zakarpacia – Marek A. Koprowski

● Konsolidacja czy gadanina? – Tomasz Mysłek

PUBLICYSTYKA

● Na orwellowskim folwarku – Wojciech Grzelak

● Zaczęli mordować sąsiedzi – Marek A. Koprowski

● Jak zostałem uznany za „Turbolechitę – Mariusz Kowalski

● Stary liberalizm – Adam Danek

● Wielki król, jasne średniowiecze – Zdzisław Kościelak

● Zachód na kozetce Jordana Petersona – Jakub Wozinski