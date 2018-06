Rosja się rozpadnie! Amerykański strateg roztacza bajkowe perspektywy przed Polską

Amerykański geopolityk, strateg i analityk George Friedman założyciel think tanku Stratfor i prezes instytutu Geopolitical Futures uważa, że Rosja się rozpadnie i bardzo skorzysta na tym Polska.

„Polska w ciągu następnych 15-20 lat stanie się centrum rozwoju gospodarczego w Europie, zapełni lukę, gdy osłabną Rosja i Niemcy” – twierdzi Amerykanin.

„Za 30 lat Polska będzie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z ambicjami odgrywania ogromnej roli na arenie…”

Friedman uważa, że „Rosja cały czas staje się coraz słabsza. Rozpad Związku Radzieckiego nie był dla niej końcem – był natomiast początkiem nowego etapu. Ale dziś Rosja powiela wszystkie błędy późnego ZSRR: jest dużym nieefektywnym państwem, uzależnionym od cen ropy naftowej”.

Amerykański geopolityk twierdzi, że Rosjanie „nie mają nic do zaoferowania” innym krajom – „w latach 60. mogli przynajmniej udzielić znaczącej pomocy finansowej”. Według Friedmana rosyjskie instytucje są niewydolne, niezdolne do utrzymania dyscypliny w państwie. „Współczesna Rosja to kraj Trzeciego Świata, utrzymuje się tylko dzięki eksportowi surowców naturalnych po cenach, których nie kontroluje. A to znaczy, że nie kontroluje swojej przyszłości”

Friedman ma dużo ciepłych słów dla Polski. „Widać cały czas, jak wasz kraj idzie do przodu. Wystarczy porównać, w jakiej sytuacji byliście 10 lat temu, a jaka jest wasza pozycja obecnie, by dostrzec różnicę. Gdy dojdzie do rozpadu Rosji, Polska może na tym potężnie zyskać” – uważa analityk.

Według Friedmana w przypadku rozpadu Rosji oraz przewidywanego przez niego kryzysu w Niemczech „pojawi się przestrzeń, którą zapełnić będzie mogła Polska jako największy kraj w regionie. Współpraca w trójkącie: USA – Rumunia – Polska, może uczynić z was ważnego gracza”.

Friedman uważa, że Polska nie powinna się wiązać z Niemcami, które stawiają na Rosję, tym bardziej że niemiecka armia jest niezdolna do zapewnienia Polsce pomocy.

Friedman nazywa Polskę wschodzącą potęgą i dlatego „wytacza się przeciwko niej najcięższe działa.”

Źródło: TVP Info

Tezy Friedmana należy traktować z dużą dawką krytycyzmu. Założony przez niego think tank ma powiązanie z CIA, co oznacza, że pełni on bardziej pełni funkcje propagandowe niż naukowe.