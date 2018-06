Zuckerberg przyparty do muru. Senatorowie żądają odpowiedzi

John Thune i Bill Nelson, przewodniczący i członek Senackiej Komisji Handlu, wysłali list do Marka Zuckerberga, domagając się odpowiedzi na temat ostatniego skandalu związanego z danymi na Facebooku.

Wcześniej w tym tygodniu ujawniono, że Facebook udostępniał dane użytkowników co najmniej 60 producentom telefonów, w tym Huawei, spółce powiązanej z chińskim rządem i oznaczonej jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego przez CIA, FBI i NSA.

Nelson oskarżył Zuckerberga o kłamanie przed Kongresem, po tym, jak powiedział, że użytkownicy mają „pełną kontrolę” nad tym, kto widzi ich dane na platformie.

Wśród pytań zadawanych przez senatorów Thune’a i Nelsona, które można znaleźć w całości poniżej, pojawia się także to, czy Zuckerberg chce zmienić swoje oświadczenie w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że New York Times doniósł, iż producenci telefonów mieli dostęp także do danych znajomych użytkowników Facebooka. Nawet gdy ci nie wydawali oni zgody na udostępnianie swoich danych osobom trzecim.

Pytano również czy Facebook sprawdzał, czy firmy telekomunikacyjne przestrzegały reguł dotyczących udostępniania danych w sieci, a także czy istniała jakakolwiek metoda, by to zweryfikować.

Senatorowie zażądali również pełnej przejrzystości. Zuckerberg ma okazać pełne listy producentów urządzeń, którym Facebook przyznał dostęp do danych użytkowników. W tym producentów, z którymi od tego czasu zakończyli współpracę. Zuckerberg ma czas najpóźniej do godziny 17:00 18 czerwca 2018 roku.

