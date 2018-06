Afryka szokuje! Nigeryjczyk pochował ojca w nowym BMW. „Takie rzeczy sprawiają, że wciąż jesteśmy biedni jak czarni ludzie”

Im to się powodzi! Na Facebooku pojawiło się zdjęcie z niecodziennego pogrzebu. Ceremonię przygotował zmarłemu ojcu Nigeryjczyk o imieniu Azubuike, który zorganizował ojcu pogrzeb w nowym BMW wartym około 60 tysięcy funtów. Jednak odbiór jego zachowania nie był taki jak oczekiwał.

Jak podaje Daily Mail na rozrzutnego mężczyznę spadła ogromna fala krytyki. Użytkownicy Facebooka, którzy obejrzeli zdjęcie piszą, że to szaleństwo i szczyt samolubności, by wydawać tak ogromne pieniądze tylko po to, by w najnowszym modelu BMW pochować swego ojca.

Jak czytamy w portalu o2.pl Azubuike stał się symbolem marnotrawstwa w kraju biednych ludzi. Mieszkańcy Nigerii wypominają mężczyźnie, że taki pogrzeb to nic innego, jak tylko chęć popisania się przed sąsiadami swoim bogactwem. Zamiast pomóc naprawdę potrzebującym, ten jak piszą internauci pokazuję swoją pychę i zamożność.

Oto jak komentują to internauci.

„Taka ceremonia to zwyczajna głupota. Jeśli mamy pieniądze na pogrzebanie rodzica w przyzwoitej trumnie, to wystarczy. Nie ma potrzeby demonstrowania zamożności – komentują zażenowani użytkownicy sieci.”

Jeden z najmocniejszych komentarzy zamieścił internauta ObieNice Mohale.

„Takie rzeczy sprawiają, że wciąż jesteśmy biedni jak czarni ludzie” – napisał zbulwersowany.

„Będzie potrzebował ochrony 24 godziny na dobę wokół grobu, aby twój stary mógł odpocząć w spokoju, bo inaczej ukradną ten samochód” – napisał Gbenga Olatunji.

Nczas.com/ o2.pl / Daily Mail