Co odczytali eksperci od mowy ciała po spotkaniu Donalda Trumpa i Kim Dzong Un? „Powiedzielibyście, że to ojciec i jego mały syn” [VIDEO]

Gesty czasem mówią więcej niż same słowa. Eksperci CNN i Reutersa przeanalizowali gesty prezydenta USA Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Wiele na temat postawy i mimiki mówi wzrok i uściski dłoni, które przeanalizowali eksperci.

Oczy całego świata były dziś zwrócone na Singapur, gdzie w pięciogwiazdkowym hotelu Capella na wyspie Sentosa spotkali się przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Jak twierdzą eksperci ich uścisk dłoni na tle szpaleru flag, który transmitowały stacje telewizyjne na całym świecie, stanowił swoistą próbę sił.

Co na ten temat mówią eksperci?

„W pierwszych momentach spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, obaj oni usiłowali stworzyć wrażenie kontroli, ale przy pierwszym uścisku dłoni zdradzali pewne oznaki zdenerwowania” – ocenia Reutera Allan Pease, specjalista od mowy ciała i mimiki.

Eksperci od komunikacji niewerbalnej na łamach CNN podkreślali, że co charakterystyczne dla prezydenta USA, on pierwszy wyciągnął dłoń w geście mogącym wskazywać, że czuje się gospodarzem wydarzenia.

Trump swoim zwyczajem poklepał też Kima w ramię, co przez jednych zostało odebrane jako protekcjonalny gest, a przez innych jako próba ciepłego powitania dyktatora Korei Pół. Agencja Reutera zauważa w swoim komentarzu, że Kim Dzong Un starał się nie pozostawać dłużny i z odwagą, mimo niższego wzrostu, patrzył w oczy prezydenta USA.

–”Żaden z nich nie chciał pozwolić drugiemu na wykazanie dominacji” – komentował Allan Pease.

Po przywitaniu na tle flag, Trump położył rękę na plecach Kima, by poprowadzić go do sali konferencyjnej na rozmowę w cztery oczy. Po drodze przywódcy zamienili kilka zdań. Nie brakowało uśmiechów i wzajemnych gestów.

–”Donald Trump mówił pojednawczo, prawie ulegle, ale jego mowa ciała wyraźnie dawała do zrozumienia: Ja tu rządzę. Gdybyście nie wiedzieli, kim są ci ludzie, powiedzielibyście, że to ojciec i jego mały syn” – analizował mowę ciała przywódców Allan Pease.

Allan Pease twierdzi, że mimo przyjaznych gestów, także podczas szczytu w Singapurze widoczna była walka o dominację nad partnerem. Zwraca uwage na uścisk dłoni przywódców swoich państw.

–”Gdy ściskali dłonie, widać było zbielałe czubki palców. Obaj ci faceci są samcami alfa”– stwierdziła.

.@POTUS Donald J. Trump meets North Korean leader Kim Jong Un in Singapore. #SingaporeSummit

