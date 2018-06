Uwaga! Lidl rozdaje pieniądze. Udział w losowaniu może wziąć każdy klient

W ramach podnoszenia jakości usług Lidl wprowadza nową ofertę dla swoich klientów. Sieć oferuje vouchery o wartości 2000 zł oraz bony zakupowe warte 100 zł. By zdobyć nagrodę, należy wypełnić anonimową ankietę, która następnie bierze udział w losowaniu.

Już od lat jednym z kanałów komunikacji klientów z naszą firmą jest infolinia. Dzięki niej wsłuchujemy się w opinię i potrzeby naszych klientów. Anonimowa ankieta on-line będzie dodatkowym źródłem informacji dotyczącym dotychczasowych doświadczeń zakupowych oraz oczekiwań klientów co do naszych przyszłych działań – stwierdziła Aleksandra Robaszkiewicz z polskiej sieci Lidla.

Udział w losowaniu może wziąć każdy klient Lidla. Wystarczy, że po zakupach zachowa paragon, a następnie wypełni w internecie ankietę oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu. Co tydzień, aż do 28 lutego 2019 r. Lidl będzie rozdawał 50 bonów na zakupy o wartości 100 zł, a raz w miesiącu do jednego z klientów trafi voucher o wartości 2000 zł do wykorzystania na portalu Lidl Podróże.

Lidlowi zależy na zebraniu opinii dotyczących kilku podstawowych kwestii. Ocenie podlega nasze zadowolenie z zakupów, dostępność i świeżość towaru, wygląd stoisk, czystość parkingów i sklepu. Klienci mają również określić poziom uprzejmość pracowników. Każdy wypełniający ankietę może także zamieścić swoje uwagi.

Pomysł płacenia za wyrażanie opinii nie jest oczywiście niczym nowym. Od dawna stosuje się go w marketingu. Wcześniej w Polsce podobną metodę stosowały Tesco oraz Netto. Biedronka nie zaproponowała jeszcze własnej wersji programu.

Źródło: bezprawnik.pl