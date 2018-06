[PILNE] Francja: Uzbrojony mężczyzna wziął zakładników [FOTO]

Dziennikarz telewizji BFM Paris poinformował, że uzbrojony w strzelbę oraz ładunek wybuchowy mężczyzna, wziął dwójkę zakładników. Teren został otoczony przez oddziały antyterrorystów. Do zdarzenia doszło w północnej części Paryża. Brak informacji, co do motywu oraz narodowości napastnika.

Paryska policja odcięła dostęp do miejsca, gdzie przetrzymywani są zakładnicy. Zdaniem rzecznika francuskich służb, ataku nie należy wiązać z terroryzmem.

We wcześniejszych wersjach podawano, że uzbrojony mężczyzna wziął tylko jednego zakładnika.

Jak dotąd nie ukazały się dokładniejsze informacje w tej sprawie.

Intervention policière en cours 45 rue des petites écuries a Paris. Personnes retranchées motif inconnu pic.twitter.com/4jfD3kLMxj — Philippe Grasset (@PGrasset1) 12 czerwca 2018

Źródło: express.co.uk/