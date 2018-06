Przechwycono ciężarówkę ze śmieciami z Niemiec. Jechała na nielegalne wysypisko

Płonące w cały kraju wysypiska spowodowały, że polskie służby baczniej przyglądają się transportom odpadów przekraczających polską granicę. W Dąbrowie Niemodlińskiej koło Opola policja zatrzymała ciężarówkę, która oficjalnie przewoziła śmierci z plastiku. Funkcjonariusze mieli nosa. Okazało się bowiem, że na przyczepie samochodu znajdują się odpady komunalne, które na dodatek miały trafić na nielegalne wysypisko.

Po zatrzymaniu samochodu funkcjonariusze nabrali podejrzeń, co do przewożonego ładunku. Na miejsce wezwano pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy stwierdzili, że w 54 sprasowanych paczkach znajdują się odpady komunalne, które do Polski z Niemiec w ogóle nie powinny były trafić.

Ładunek miał dotrzeć na nielegalne wysypisko śmieci w okolicy Dąbrowy Niemodlińskiej. Wcześniej mieszkańcy informowali policje o silnym zapachu chemikaliów w okolicy. We wskazane miejsce skierowali się strażacy, którzy odkryli nieoznakowane zbiorniki o łącznej pojemności około 50 tysięcy litrów. W środku znajdował się kwas z domieszką chloru. Polski przedsiębiorca, który wynajmował hale oraz teren został zatrzymany.

ZOBACZ: Szef niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego atakuje Polskę

W całym kraju śledczy próbują wyjaśnić falę pożarów wysypisk, która w ostatnim czasie ogarnęła Polskę. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej zlecił wykonanie ogólnopolskiego audytu, który ma pomóc w planowanym połączeniu śledztw.

Do końca maja odnotowano 63 pożary wysypisk. Tymczasem przez cały ubiegły rok doszło do 37 zdarzeń tego typu. Nad problemem nielegalnych wysypisk, na których często składowane są trujące odpady z Europy Zachodniej, pracuje aktualnie Ministerstwo Środowiska.

PRZECZYTAJ: Afera we Francji! Otwarcie wspiera dżihad. Wystąpi w Bataclan, miejscu masakry

Źródło: polsatnews.pl