Ameryka Północna wygrała organizację mundialu w 2026 r.

FIFA wybrała organizatora, a właściwie organizatorów mistrzostw świata w piłce nożnej w 2026 r. Mundial zostanie rozegrany w Meksyku, USA i w Kanadzie.

Po raz pierwszy mistrzostwa będą odbywały się w 3 państwach. Turniej będzie miał charakter wręcz gigantyczny, ponieważ zamiast 32 zespołów, jak było dotychczas, będzie brało udział 48 teamów.

Północni Amerykanie wygrali głosowanie na Kongresie FIFA stosunkiem głosów 134 do 65, które padły na jedynego kontrkandydata Maroko.

Na taki wynik wpływ miały obietnice finansowe. Północni Amerykanie obiecali zysk na poziomie 11 mld USD, podczas gdy Maroko deklarowało tylko 5 mld USD.

3/4 meczów (60) odbędzie się w USA, a po 10 w Kanadzie i w Meksyku.

Finał rozgrywany będzie na stadionie MetLife Stadium w New Jersey, siedzibie NFL’s New York Giants i New York Jets.

Źródło: TVP Info