Holenderski polityk Geert Wilders prowokuje muzułmanów

Geert Wilders, szef holenderskiej Partii Wolności chce zorganizować konkurs na najlepszy komiks z wizerunkiem Mahometa.

Wilders jest znanym politykiem o poglądach antyislamskich, który w 2016 r. został skazany za podżeganie do nienawiści i dyskryminacji. Wilders stworzył także antypolski portal, ktorym Polacy byli przedstawiani jako analfabeci, brudasy, awanturnicy, złodzieje, alkoholicy, którzy pozbawiają Holendrów pracy.

Holenderski polityk uważa, że wolność jest najważniejsza i dodaje, że krajowa agencja antyterrorystyczna zatwierdziła konkurs. Ten konkurs ma być zorganizowany w budynku parlamentu. Rysunki zostaną ocenione przez amerykańskiego rysownika Boscha Fawstina, który wygrał podobny konkurs w Teksasie w maju 2015 roku.

W Islamie jest surowy zakaz przedstawiania wizerunku Mahometa. Poprzednie tego rodzaju próby związane z opublikowaniem wizerunku proroka islamu spowodowały atak terrorystów na biuro francuskiego magazynu satyrycznego „Charlie Hebdo”, w wyniku którego zginęło 12 osób. Strzelanina miała być motywowana opublikowaniem przez gazetę wydania zawierającego karykaturę Mahometa.

Doprowadziło to do masowych wieców popierających wolność prasy w wielu miastach we Francji i na całym świecie, ale też do jeszcze większych masowych demonstracji muzułmanów w wielu krajach oburzonych rysunkami „Charlie Hebdo”.

Źródło: TVP Info, WP Wiadomości