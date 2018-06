Jeden z najpopularniejszych youtuberów zwija biznes i ucieka do Estonii. „System podatkowy kręci Polakom sznur na szyi. Czuję się jakby wracała komuna”

Jeden z najpopularniejszych Polaków na Youtube, twórca kanału „Wapniak”, czyli Maciej Wapiński postanowił wynieść się z Polski. System podatkowy kręci Polakom sznur na szyi – mówi vloger.

Maciej Wapiński zasłynął kręceniem pranków, ale też filmików ze swoich podróży czy materiałów edukacyjnych w zakresie ekonomii. Sam jest zwolennikiem wolnego rynku, co wielokrotnie podkreślał.

W jednym ze swoich ostatnich vlogów Wapniak stwierdził, że zawiesza swoją działalność w Polsce i przenosi się do Estonii. To wynika z moich poglądów gospodarczych. System podatkowy kręci Polakom sznur na szyi. Teraz dochodzą do tego kolejne daniny – mówi.

Jak podkreśla rząd wszędzie szuka pieniędzy na rozbudowane programy socjalne, a on nie ma zamiaru do tego dokładać. Dopóki premierem będzie były bankster, nic się nie zmieni – dodaje.

Dlaczego zamierza przenieść się do Estonii? Bo jest bardzo otwarta na ludzi zarabiających w internecie – tłumaczy. W Polsce już samo opodatkowanie pracy sięga blisko 50 procent. Poza ZUS-em płacisz podatek dochodowy, VAT, PIT i nagle okazuje się, że połowę zarobionych pieniędzy oddajesz fiskusowi – mówi.

Wapniak skrytykował też program „500 plus”, którym PiS kupił głosy wyborców za ich własne pieniądze. Z pewnością budzą w narodzie pewną roszczeniowość. Czuję się jakby wracała komuna. Politycy kupili sobie głosy za programy socjalne finansowane z kieszeni samych wyborców – uważa.

Vloger zapowiada też, że po przeprowadzce nakręci filmy edukacyjne, które będą porównywały system podatkowy w obu państwach. W końcu w Polsce ponad 30 procent nie wie, że płaci jakiekolwiek podatki, a 58 procent myśli, że nie płaci VAT. Gdy słyszę takie rzeczy, to myślę, ze niektórzy zasługują na to, by trwać w tej swojej biedzie – komentuje Vapniak.

Źródło: INNPoland