Korwin-Mikke: Konstytucyjne utrwalenie podstawy socjalizmu. Może jeszcze zagwarantować dopływ światła słonecznego?

Janusz Korwin-Mikke w swoim stylu skomentował pytania referendalne zaproponowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Na swoim blogu komentuje każdą z 15 propozycji, jakie ma zdanie w tej kwestii, nietrudno się domyślić…

1) Czy jesteś za uchwaleniem nowej Konstytucji RP bądź zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

Przecież pragnienia zmiany mogą iść w dokładnie przeciwnych kierunkach!!

2) Czy jesteś za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji?

Ludzie naprawdę nie mają pojęcia o skutkach proponowanych zmian!

3) Czy jesteś za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli?

Proszę zauważyć, że nic tu nie ma o tym, że wyniki referendum będą wiążące!

4) Czy jesteś za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponad tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

To sobie można uchwalać w dowolnej ilości; preambuła nie ma żadnego znaczenia prawnego.

5) Czy jesteś za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych takich jak świadczenia 500 plus?

Czyste utrwalenie komunizmu

6) Czy jesteś za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia?

Przecież to trzeba zmienić – tyle, że ludziom dopiero kończącym 18 lat. A to by wtedy nie było możliwe.

7) Czy jesteś za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w UE?

PRL była niepodległym państwem; przynależność do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej nie była zawarowana w jej konstytucji.

8) Czy jesteś za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w UE oraz zasady wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

Nie ma to żadnego znaczenia prawnego. Gdy zdrajcy z PiSu podpisali i ratyfikowali Układ Lizboński prawo unijne uzyskało pierwszeństwo przed prawem poszczególnych landów. Można to (i należy) uchwalić – ale będzie to miało takie znaczenie prawne, jakby stan Nevada ogłosił, że jego ustawy mają pierwszeństwo przed federalnymi.

9) Czy jesteś za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w NATO?

PRL była niepodległym państwem; przynależność do Układu Warszawskiego nie była zawarowana w jej konstytucji

10) Czy jesteś za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

Jakiś totalny absurd. Może jeszcze zagwarantować dopływ światła słonecznego?

11) Czy jesteś za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

Ciekawe, co to ma znaczyć? Urlopy tacierzyńskie – czy wymóg zgody ojca na dokonanie aborcji?

12) Czy jesteś za konstytucyjną ochroną pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

Konstytucyjne utrwalenie podstawy socjalizmu

13) Czy jesteś za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP?

Tak, należy tu głosować ZA – tyle, że brak tu jakichkolwiek konkretów.

14) Czy jesteś za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

Ale to przecież istnieje!!! Może jeszcze konstytucyjny zakaz bicia chorych?

15) Czy jesteś za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

Utrwalenie trój-stopniowej biurokracji; tego nam jeszcze brakowało…

Źródło: korwin-mikke.pl