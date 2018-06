[NASZ NEWS] LOT sponsoruje Żydów w Nowym Jorku. Polskie linie płacą za paradę na drugim końcu świata

W Nowym Jorku odbyła się parada „Celebrate Israel”, w której wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Na liście sponsorów znalazło się kilkadziesiąt organizacji, w tym Lot Polish Airlines.

W paradzie wzięło udział wiele zacnych osób, takich jak burmistrz NY Bill de Blasio, gubernator Andrew Cuomo, minister kultury Miri Regev oraz delegacja ambasadorów ONZ pod przewodnictwem izraelskiego wysłannika Danny’ego Danona.

Parada ma swoją długą historię, po raz pierwszy odbyła się w 1965 roku, a pod obecną nazwą odbywa się od 7 lat. W tym roku w wydarzeniu miało wziąć ponad 40 tysięcy osób.

W tym roku motywem przewodnim imprezy było 70 lat od powstania Izraela. Jak napisali organizatorzy, w broszurze, „w ciągu 70 lat swojego istnienia mały kraj z niewielką ilością zasobów naturalnych rozwinął się nie do wiary i powyżej oczekiwań”.

Kiedy porównasz to, gdzie byliśmy 70 lat temu i jak powstaliśmy z popiołów holocaustu, to uznasz to, co osiągnęliśmy za cud – stwierdził Dani Dayan, konsul generalny Izraela w Nowym Jorku.

Z kolei Devorah Halberstam, dyrektor Jewish’s Children Museum, powiedział: każdego roku maszerowałem i będę kontynuował tak długo, jak będę mógł. Impreza miała w tym roku kilkudziesięciu sponsorów, zdecydowana większość z USA lub Izraela.

Do tego doszedł szereg izraelskich organizacji z innych państw, jak z Rosji, ale także…LOT Polish Airlines. Otóż polskie linie lotnicze „LOT” wydają pieniądze na wspieranie żydowskiej parady na drugim końcu świata.

Źródło: celebrateisraelny.org/nczas.com