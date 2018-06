Tak Trump przekonał Kim Dzong Una do porozumienia? Przed spotkaniem puścił mu krótki filmik [VIDEO]

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un spotkali się we wtorek na szczycie w Singapurze. We wspólnym oświadczeniu Kim zobowiązał się do starań o „całkowitą denuklearyzację” Półwyspu Koreańskiego. Wszyscy zastanawiają się, czym Trump przekonał Kima?

W podpisanym po szczycie dokumencie oba kraje zobowiązały się do zbudowania „nowych relacji”, które mają odzwierciedlać pragnienie „pokoju i dobrobytu” ich mieszkańców. Kim podkreślił „zdecydowane i twarde zobowiązanie” do starań na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, a Trump „zobowiązał się do zapewnienia KRLD gwarancji bezpieczeństwa”.

W czasie podpisywania oświadczenia Trump nazwał je „bardzo ważnym” i „wszechstronnym” dokumentem. Zaznaczył, że denuklearyzacja Korei Północnej rozpocznie się „bardzo szybko”. „Wypracowaliśmy bardzo specjalną więź. Rozwiążemy bardzo duży, bardzo niebezpieczny problem” – powiedział prezydent USA.

Podczas spotkania w Singapurze administracja USA pokazała Koreańczykom krótki filmik, który w niezbyt wyszukany sposób przekazywał im, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi wyjdzie im na dobre. Nagranie opublikowali dziś rano Amerykanie.

Propagandowy filmik, który trwa 4 minuty miał zostać wyświetlony przez Trumpa przed rozpoczęciem spotkania. Ziemię zamieszkuje siedem milionów ludzi. Z tych żyjących dziś, tylko niewielu wywrze wpływ, który przetrwa ich śmierć. I tylko niewielu będzie podejmować decyzję lub działania, które odnowią ich ojczyznę i zmienią bieg historii – mówi narrator filmu.

Źródło: PAP/NCzas