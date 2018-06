Targowica nie daje za wygraną! Bolek, Kwasula, Miller i inne komuszki donoszą do KE. „Europo, broń praworządności w Polsce” czyli nakładaj kary na nasz kraj!

Targowica nie daje za wygraną! Albo oni albo zgliszcza. „Europo, broń praworządności w Polsce” – apelują na łamach „Gazety Wyborczej” byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ i opozycjoniści totalni. Dziennik publikuje ich list otwarty do Komisji Europejskiej.

Totalna opozycja na łamach „Gazety Wyborczej” podkreśla, że od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była „jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej”, czego zwieńczeniem było wstąpienie w szeregi państw UE.

„3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw”

– czytamy w antypolskim manifestu.

W ich ocenie w tym wypadku „mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe”. „Totalna opozycja” podkreśla, że mimo oporu społeczeństwa partia rządząca „kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji”.

Autorzy podkreślają, że czują się zarówno obywatelami Polski, jak i Europy, i dlatego apelują do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej o „pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej”.

Twierdzą też, że demokratycznie wybrane władze RP wykażą gotowość do „uczciwego” dialogu z przedstawicielami UE i zmienią swoją politykę, która ich zdaniem narusza europejskie wartości.

„Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska. Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa. Nie będzie Europy bez wartości. Nie będzie wolności bez praworządności”– kończą członkowie opozycji totalnej.

Pod listą podpisali się: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam Rotfeld, Radosław Sikorski, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis oraz Zbigniew Bujak.

Niestety Targowica nie odpuści. Albo oni albo zgliszcza…

Europo broń praworządności! Kolejne osobistości przyłączają się do apelu do #KE, który również skierowała @Nowoczesna. Skarga do #TSUE to jedyny teraz sposób na zablokowanie czystki w #SN. pic.twitter.com/etv2bPolOy

— Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) June 13, 2018