Trump ostro odpowiada: „Robert De Niro, człowiek z bardzo niskim IQ, otrzymał zbyt wiele ciosów w głowę od prawdziwych bokserów podczas kręcenia filmów”

Donald Trump nie jest dłużny i odpowiada Robertowi De Niro na jego wulgaryzmy. Wcześniej popularny aktor zadeklarował publicznie: „Jeb** Trumpa”, prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział mu za pośrednictwem Twittera.

Aktor na rozdaniu nagród teatralnych Tony po raz kolejny dał upust swojej niechęci do Donalda Trumpa w trakcie wystąpienia podczas gali Tony awards. De Niro pojawił się na scenie New York’s Radio City Music Hall, by zapowiedzieć występ Bruce’a Springstina.

Przeczytaj też: Tak ma wyglądać Bóg? Według Amerykańskich naukowców tak! Będziesz w szoku [FOTO]

Nie poprzestał jednak na tym i krzyknął do publiczności: „Zamierzam powiedzieć jedną rzecz. Je*** Trumpa”. „Daily Mail” podkreśla, że słowa aktora spotkały się z żywiołową reakcją publiczności.

Gdy oklaski umilkły, De Niro kontynuował: „Koniec z mówieniem: Precz z Trumpem. Teraz tylko: Piep***ć Trumpa”.

Na te wulgarne słowa swojego odwiecznego krytyka za pośrednictwem Twittera odpowiedział sam prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Robert De Niro, człowiek z bardzo niskim IQ, otrzymał zbyt wiele ciosów w głowę od prawdziwych bokserów podczas kręcenia filmów. Oglądałem go zeszłej nocy i poważnie jestem przekonany, że może być oszołomiony.”

„Podejrzewam, że nie zdaje sobie sprawę, że gospodarka jest na najwyższym poziomie, przy wysokim poziomie zatrudnienia i powrocie firm do kraju. Obudź się, oszołomie!” – odparował aktorowi prezydent USA na Twitterze.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

Przeczytaj też: Hiperinflacja w Wenezueli! Właśnie padł rekord, a do końca roku mogą go pobić dwunastokrotnie!

Nczas.com/