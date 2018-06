I kto tu jest rasistą? Setki protestujących Żydów domaga się by nie sprzedawać domów rodzinom arabskim. „Mieszkańcy Afula nie chcą mieszanego miasta”

I kto tu jest rasistą? Około 150 mieszkańców północnego miasta Afula demonstrowało w czwartek drugi dzień z rzędu przeciwko sprzedaży domu arabskiej rodzinie. Transparenty „Walcząc o swój dom” i „Nie oddajmy dzielnicy islamowi” zostały postawione tuż przed domem arabskiej rodzinny, protestujący oczywiście trzymali w dłoniach izraelskie flagi.

Kandydujący z Rady Miejskiej Itai Cohen, który był obecny, powiedział: „Protest mieszkańców Yizrael na temat sąsiedztwa jest sprawiedliwy i wspieram go w stu procentach, Afula należy wyłącznie do mieszkańców Afula i jakiekolwiek śmiałe naruszenie jego żydowskiego charakteru nie będzie przeze mnie akceptowane.”

Zastępca burmistrza północnego izraelskiego miasta Afula przyłączył się do demonstracji wzywającej do tego, aby dom w społeczności nie był sprzedawany „niepożądanej” arabsko-izraelskiej rodzinie.

Około 150 osób przemaszerowało ulicami miasta w środę po południu, aby zaprotestować przeciwko właścicielom domu w dzielnicy Yizrael, którzy postanowili sprzedać Arabom.

Ulotki rozesłane przed protestem wzywały mieszkańców Afula do „położenia kresu temu zjawisku sprzedaży domów tym, którzy są niepożądani w sąsiedztwie od samego początku”.

W środę po południu zaczęła się demonstracja, że właściciele sprzedali dom rodzinie arabskiej. Protestujący machali izraelskimi flagami i nosili znaki potępiające sprzedaż i właścicieli domów, którzy sprzedawali swój dom Arabom, z których jeden brzmiał: „Zdrajcy przeciwko Żydom nie będą mieli odpoczynku”.

Do protestujących dołączył zastępca burmistrza Afula, Shlomo Malihi i jego były burmistrz Avi Elkabetz, który ma w planach ponownie kandydować na to stanowisko.

„Mieszkańcy Afula nie chcą mieszanego miasta, a chcą żydowskiego miasta i to jest ich prawo. To nie jest rasizm”

„Mam nadzieję, że sprzedaż domu zostanie anulowana, aby to miasto nie zaczęło być mieszane. Nie mamy komitetów admitancji, jak w miastach i kibucach wokół nas, ale nie pozwolimy, aby zmienił się charakter miasta. ” – dodał.

Jak się okazuje, to nie jest pierwszy „nie rasistowski” protest w tym mieście. Otóż w 2016 r. w Afula również wybuchły protesty, po tym, jak ww wyborach samorządowych w tym mieście głównie wygrały arabskie rodzinny.

Zatwierdzenie wszystkich 43 nowych radnych zostało ostatecznie odrzucone przez Sąd Okręgowy w Nazarecie po stwierdzeniu błędów technicznych w procesie liczenia głosów.

Chociaż około 20% izraelskiej populacji liczącej 8,6 miliona mieszkańców jest pochodzenia arabskiego, projekt ustawy „państwa narodowego”, który jest obecnie rozważany przez Kneset, zawiera klauzulę, która umożliwiłaby założenie społeczności tylko żydowskich!

Przypominam tu nie chodzi o rasizm!

Co oczywiste sama ustawa została szeroko potępiona przez arabskich polityków.

„Rasizm wyższości etnicznej stał się prawowitą rzeczywistością pod rządami tego prawicowego rządu,” – wypowiedziały się arabskie ugrupowania w odpowiedzi na wydarzenia w Afula.

„Ten protest powinien wstrząsnąć systemem politycznym i utrzymać w nocy wszystkich tych, którzy dbają o równość i godność ludzką”

Just think how racist #Israeli society has become. Hundreds of communities gavec’admissions’ committees to stop Palestinians moving by in, and now demonstrations because one Palestinian an family wanted to move into a town. They are fellow citizens. This is #Apartheid #Israel. https://t.co/G96gLBKr9g

— Kamel Hawwash (@kamelhawwash) June 14, 2018