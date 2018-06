Norweżka, która uciekła do Polski, ma coraz większe szansę na otrzymanie azylu. Zadecyduje szef MSZ, min. Czaputowicz

Parlamentarny Zespół Debaty Publicznej zajął się sprawą Garmo, Norweżki ubiegającej się o azyl w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców stwierdził już, że powrót do Norwegii grozi w przypadku Silje Garmo naruszeniem jej podstawowych praw człowieka, w tym ochrony życia rodzinnego.

Silje Garmo jest matką dwojga dzieci, z których jedne zostało jej odebrane przez norweski Urząd Ochrony Dziecka. W obawie przed zabraniem drugiego dziecka p. Garmo, rodowita Norweżka, uciekła do Polski. Według norweskiego prawa rodzice, którym norweski Urząd Ochrony Dziecka, Barnevernet (BV) odbierze dzieci, zwykle mogą je widywać od 4 do 6 razy do roku. Takie spotkania trwają półtorej godziny. W przypadku Silje Garmo, która walczyła z urzędem o swoje dzieci nie byłoby nawet takiej możliwości.

Zgodnie z prawem decyzję o udzieleniu azylu w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców po uzyskaniu zgody ministra spraw zagranicznych. Do uzyskania takiej zgody potrzebne jest spełnienie dwóch przesłanek: cudzoziemcowi należy zapewnić ochronę oraz gdy przemawia za tym ważny interes RP.

Pierwsza przesłanka została już spełniona i potwierdzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Spełnienie drugiej przesłanki nie będzie jednak łatwe ze względu na współpracę gospodarczą z Norwegią oraz sprawę pozyskiwania gazu związaną z budową gazociągu z tego kraju do Polski, co ma dla nas strategiczne znaczenie. Norwegia jest także naszym sojusznikiem w NATO.

Norwegian woman Silje Garmo and her daughter were given an political asylum in Poland

Polish authorities decided that her human rights were infringed by @NorwayEU & she's been repressed by norwegian authorities#HumanRights

This story is being strictly censored in #Norway pic.twitter.com/UxFkEBavys

— UsidusPL (@UsidusPL) 9 maja 2018