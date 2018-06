Robinson wydany na śmierć przez brytyjskich sędziów! Wpakowali go do więzienia z muzułmanami

Okrutna zemsta brytyjskich elit spod znaku poprawności politycznej. Tak można określić wysłanie Robinsona, krytyka islamu, do więzienia, gdzie większość stanowią muzułmanie.

Tommy Robinson, który został skazany za to, że ośmielił się relacjonował procesy muzułmańskich gangów gwałcicieli, właśnie został przeniesiony do więzienia w Leicester, w którym większość osadzonych to muzułmanie. Informację te podał Raheem Kassam – były redaktor naczelny Breitbart News London i były główny doradca lidera brytyjskiej Partii Niepodległości (UKIP) Nigela Farage’a.

Czytaj też: PILNE! Przeniosą Pomnik Katyński w New Jersey. Rada miejska głosowała „za”

Portal InfoWars dodał, że w nocy dziesiątki współwięźniów (muzułmanów) stukało dostępnymi w celach przedmiotami w ściany, krzycząc, że Robinsona czeka śmierć.

To nie jest tylko słowna zemsta wściekłych muzułmanów, ale też realna groźba. Istnieją obawy, iż w więzieniu faktycznie może zostać zamordowany.

Taki los spotkał półtora roku temu Kevina Crehana, który skazany za to, że rzucał bekonem w meczecie, został znaleziony martwy w swojej celi.

Czytaj też: Ziemkiewicz zgasił postkomunistę Millera. G…. prawda, że w PRL było coś dobrego

Powszechna jest opinia, że to w praktyce wyrok śmierci na Robinsona. Kassam oznajmił w kolejnej wiadomości, iż z tego, co zdołał się dowiedzieć, decyzja o przeniesieniu zapadła na samej górze Home Office – odpowiednika naszego MSW.

W końcu kwietnia premier Theresa May mianowała Sajida Javida nowym ministrem odpowiedzialnym za Home Office. To pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Jest synem imigranta z Pakistanu.

I pomyśleć, że kiedyś Anglicy byli uważani za mistrzów polityki.

Źródło: info wars