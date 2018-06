Skandal w Australii. W ich armii byli pasjonaci III Rzeszy! Żołnierze paradowali do zdjęcia z nazistowską flagą w… Afganistanie

Do prawdziwego skandalu doszło w Australii. Istną burzę w mediach wywołało zdjęcie australijskiego pojazdu wojskowego w Afganistanie, nad którym widać powiewającą flagę III Rzeszy ze swastyką. Premier Australii krytykuje media, które opublikowały zdjęcia i stwierdził, że działanie żołnierzy było „całkowicie błędne”.

To skandaliczne zdjęcie, na którym dokładnie widzimy powiewającą nad australijskim pojazdem wojskowym flagę ze swastyką zrobiono jak podają media w sierpniu 2007 r. w Afganistanie. Dotarła do niego stacja ABC.

Wyjaśniono, że dwa oddzielne źródła z resortu obrony zidentyfikowały konkretnego żołnierza, który zabrał flagę do Afganistanu. ABC uzyskała dwie osobne analizy eksperckie fotografii. Zdaniem specjalistów zdjęcie nie został w żaden sposób edytowane.

Zastępca szefa ministerstwa obrony wiceadmirał Ray Griggs, powiedział, że natychmiast podjęto stosowne działania. Głos w sprawie zabrał też premier Australii Malcolm Turnbull.

–”Dwódcy szybko się tym zajęli. To było całkowicie, absolutnie złe – stwierdził. W odpowiedzi na pytania ABC rzecznik resortu obrony powiedział, ze „armia odrzuca odrażający symbol widoczny na fladze”.

„Flaga i sam fakt jej użycia nie są zgodne z wartościami naszego wojska” – zapewniono.

Jak się okazuje sytuacja z kontrowersyjna flaga to nie jedyny problem australijskiego wojska, którego działania poddawane są wnikliwej analizie.

Jak podała stacja ABC miało dojść do rzekomego zabójstwa nieuzbrojonych afgańskich cywilów przez inną grupę australijskich sił specjalnych podczas operacji we wsi Darwan. Do tego zdarzenia miało dojść we wrześniu 2012 r.

Malcolm Turnbull has criticised Australian soldiers who flew a Nazi flag from their vehicle in Afghanistan, calling their actions 'absolutely wrong'https://t.co/SjSwk9LViQ pic.twitter.com/lPrRrYWMu4 — ABC News (@abcnews) June 14, 2018

Nczas.com/ BBC News/ abc.net.au