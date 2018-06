Szok! Polscy naukowcy to lewacy! 30 proc. pracowników uczelni chce głosować na lewacką partię Razem

Blisko 30 proc. pracowników uczelni chce w najbliższych wyborach głosować na skrajnie lewacką partię Razem! A jednocześnie tylko niecałe 10 proc. na Wolność. To badanie to najlepszy dowód na to, jak wielki lewicowy przechył panuje na polskich uniwersytetach.

Badanie przeprowadzili młodzi naukowcy Łukasz Sakowski oraz Michał Misiak w marcu 2018 r.

– Przeprowadziliśmy sondaże naukowe wśród naukowców na temat wyborów parlamentarnych, europarlamentarnych, samorządowych i prezydenckich. Wszystkie wyniki znajdują się w raporcie, poniżej zaprezentowane są te dla wyborów do polskiego parlamentu. Wśród ogółu badanej populacji pierwsze miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (41%), drugie Platforma Obywatelska (18%). Odzwierciedla to wyniki sondaży z okresu, kiedy przeprowadzaliśmy nasze badanie. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w grupie naukowców, którzy przede wszystkim głosowaliby na partię Razem (27,7%), ale też znaczny odsetek (23%) nie wiedziałby na kogo zagłosować. Tak wysoki wynik dla pozaparlamentarnej partii w pierwszym odruchu może dziwić, ale jeśli się zastanowić, wydaje się to logiczne. Wskazuje, że naukowcy – jako grupa odrębna, mocno hermetyczna, specyficzna i o najwyższym wykształceniu – nie głosują tak, jak większość społeczeństwa i wybierają partie o silnie ideowym charakterze. Potwierdza to również stosunkowo wysoki wynik partii Wolność (9,5%), zwłaszcza wśród naukowcy z obszaru nauk technicznych (14,1%) – piszą na stronie https://www.totylkoteoria.pl/2018/06/poglady-naukowcow-raport.html?m=1, gdzie znajduje się też pełna treść raportu.

Naukowcy mają bardziej lewackie poglądy od społeczeństwa także w innych sprawach. Są przeciwko szczepionkowcom, za euro, „ślubami” dla pederastów, eutanazją, walką z globalnym ociepleniem. Nieoczekiwanie natomiast bardziej niż średnia wierzą w sens wolnego rynku. Co tylko dowodzi, że logika brak logiki niestety dominuje także w pozornie najbardziej uczonych sferach społeczeństwa.

