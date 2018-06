VIDEO Mel Gibson: w Hollywood mordują dzieci. Bo wierzą, że mogą przejąć ich młodość

Amerykański gwiazdor Mel Gibson znany jest z tego, że mówi to co myśli. Przyszło mu za to nie raz zapłacić – został na przykład zlinczowany medialnie po tym, jak powiedział parę słów prawdy o przywarach narodu żydowskiego. Teraz wypowiedział się o zbrodniach, do jakich jego zdaniem dochodzi w Hollywood, mieście snów, w którym powstaje najwięcej amerykańskich filmów, i w którym mieszkają największe gwiazdy kina.

Słowa Gibsona padły w kontekście akcji MeToo, w ramach której aspirujące aktorki przyznawały się do tego, że starały się robić kariery przy pomocy swoich kobiecych wdzięków, ale często były te wdzięki w karierze nie pomagały. Aktorki i celebrytki odebrały to jako męskie oszustwo, choć przecież żadnego formalnego kontraktu w tej sprawie nie zawierały.

Gibson twierdzi, że Hollywood ma zupełnie inne problemy i zbrodnie na sumieniu.

"To nie jest żadna artystyczna abstrakcja.Oni zabierają krew dzieci.Jedzą ich ciała.Wierzą,że to daje im siłę życiową. Jeśli dziecko cierpiało w ciele i w psychice przed śmiercią,to oni wierzą,że to daje im dodatkową siłę życiową." Mel Gibson o elitach Hollywood,Źr. TV Republika pic.twitter.com/BfmqTREnfd — PrawnikPoPrawnik2 (@PoPrawnik2) 12 czerwca 2018

Źródło: TV Republika

