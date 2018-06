Wyniki badań IPN nie pozostawiają złudzeń! „W Hruszowicach nie ma szczątków członków UPA”. Ukraińcy się mylili

Wyniki badań IPN nie pozostawiają złudzeń. Ukraina nie ma racji! Nie znajdujemy żadnych naukowych podstaw, by twierdzić, że w miejscu naszych prac archeologicznych na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach były pojedyncze lub masowe groby członków UPA – poinformował na konferencji prasowej prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Badania ekspertów Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej całkowicie wykluczyły wersję strony ukraińskiej, która utrzymywała i wciąż utrzymuje, że pod pomnikiem poświęconym żołnierzom UPA, postawionym nielegalnie w 1994 r. i zdemontowanym w kwietniu 2017 r., znajdują się szczątki członków Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Wynik prac archeologicznych przeprowadzonych na cmentarzu w Hruszowicach w dniach 24-26 maja 2018 r. przedstawił na konferencji prasowej wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

–”Nie znajdujemy w oparciu o wyniki przeprowadzonych działań w Hruszowicach żadnych naukowych podstaw do tego, żeby twierdzić, że w miejscu gdzie przeprowadziliśmy prace, były masowe albo też pojedyncze groby członków UPA” – powiedział Prof. Szwagarczyk.

Dodał też, że gdyby nie podjęte przez stronę polską działania, przez długi jeszcze czas spieralibyśmy się, kto ma rację.

–”Tylko badania archeologiczne, naukowe mogły dać odpowiedź, jaka jest prawda z pomnikiem w Hruszowicach” – podkreślił.

Wiceprezes Instytutu oświadczył, że domaganie się strony ukraińskiej, aby w tym miejscu pomnik odbudować, nie ma żadnych podstaw.

–”W Polsce prawo do grobu ma każdy i każdy z członków UPA (…), i inni mają swoje groby, i będą je mieli” – podkreślił zastępca prezesa IPN.

Prof. Szwagrzyk przypomniał, że na cmentarzu w Hruszowicach do dziś istnieją groby członków UPA i Strzelców Siczowych.

–”Nikt ich nie niszczy, one tam były i tam pozostaną. Istnieje też ważny pomnik poświęcony członkom UPA, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani. Treść na tablicy informuje, że poświęcony on jest „ukraińskim powstańcom, którzy zginęli w listopadzie 1945 roku we wsi Hruszowice. Jest to Pawło Koncik ps. Sirko, Oleg Babiak, i Nikoła Babiak, członkowie UPA” – tłumaczył.

Jak jednak zaznaczył, czym innym jest jednak prawo do pochówku i do grobu, a czym innym jest zbudowanie pomnika ku czci UPA.

– „Na to w Polsce zgody nie będzie”– oświadczył prof. Szwagrzyk.

Nczas.com/ Instytut Pamięci Narodowej