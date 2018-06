Czy to jakiś paraliż? MON od lat nie potrafi zakupić helikopterów dla sił specjalnych

Polscy komandosi czekają od lat na zakup nowych helikopterów. Długo będą jeszcze latali na starych, ponieważ MON z trudno zrozumiałych powodów nie jest w stanie zakupić nowych.

Historia zakupów trwa już kilka lat.

Najpierw zostały zerwane negocjacje w sprawie zakupu helikopterów od francuskiej firmy Airbus Helicopter, która oferowała Eurocopter zwany popularnie karakalem.

Obie strony tj. ówczesny min. Macierewicz i Airbus oskarżały się o zerwanie negocjacji.

Macierewicz zamiast francuskiego sprzętu obiecał kupić amerykański produkowany w Mielcu. To miały być słynne śmigłowce Black Hawk. Nic z tego nie wyszło.

Sprawę miał uporządkować nowy minister Krzysztof Błaszczak, ale zamiast zakupu Inspektorat Uzbrojenia cofnął zaproszenia o składanie ofert, które były wysłane do producentów śmigłowców. To oznacza nie tylko kompletny brak postępu w sprawie zakupu śmigłowców, ale po prostu powrót do punktu wyjścia.

Szef MON w rządzie PO/PSL Tomasz Siemoniak nie zostawił suchej nitki na obecnej władzy: „To symbol kompletnej bezradności i katastrofy modernizacji pod rządami PiS. Były wielkie zapowiedzi i powszechne przekonanie wojskowych, że śmigłowce są potrzebne. Mijają trzy lata rządów i tych śmigłowców nie ma ”

Minister Błaszczak tłumaczy przyczyny opóźnienia, ale jego wyjaśnienia brzmią nieprzekonywująco, mało profesjonalnie i są trudne do zrozumienia: „Nieprawdą jest, że z jakiegokolwiek programu rezygnujemy. Śmigłowce dla wojsk specjalnych też zostaną zakupione. Chodzi tylko o ułożenie tych zamówień w pewnym katalogu”

Źródło: TVN24