My czekamy w kolejkach miesiącami a prezes Kaczyński ma miejsce w szpitalu z miejsca. Jak twierdzi minister zdrowia „Jego stan zagrażał życiu”

Na świecie od zawsze byli równi i równiejsi. Taka sama sytuacja ma miejsce teraz w Polsce. Prezes Kaczyński jak każdy polityk jest przyjmowany z miejsca do szpitala. Od razu tego dnia kiedy potrzeba, zwykły Kowalski musiałby czekać parę jak nie paręnaście miesięcy.

–”Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był taki, że nieprzyjęcie go do szpitala zagrażałoby jego życiu” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Prezes PiS spędził aż 37 dni w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Szpital opuścił 8 czerwca.

Od wielu tygodni media podają, że prezes PiS wylądował w szpitalu na początku maja w związku z problemami z kolanem – chodziło o leczenie choroby zwyrodnieniowej.

„Trzydziesto-siedmiodniowa hospitalizacja, umożliwiająca pełną obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji stanu zdrowia. Dalsze leczenie, w tym rehabilitacja będą prowadzone w trybie ambulatoryjnym” – poinformował zespół medyczny zajmujący się Jarosławem Kaczyńskim.

Pytany o stan zdrowia prezesa PiS, minister na antenie RMF FM stwierdził, że nie może udzielać informacji na ten temat, bo są one tajemnicą lekarską.

-„Jedno, co mogę powiedzieć, do czego i on mnie upoważnił, to żeby powiedzieć o stanie jego zdrowia w momencie przyjęcia. Zaręczam, że był przyjęty w takim samym trybie jak pan, ja czy ktokolwiek z Polski, dlatego że to był stan, który zagrażał jego życiu” – stwierdził Łukasz Szumowski w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

Pytany o to, czy politycy powinni ujawniać informacje o swoim stanie zdrowia, ocenił, że jest to zależne od kultury politycznej w danym kraju. Zdaniem Szumowskiego w Polsce nie jest to konieczne, co wynika też z narodowej cechy Polaków.

Podczas pobytu, polityk przebywał na oddziale Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych. Kaczyński trafił do osobnej salki VIP, z łazienką i telewizorem.

Kolano prezesa PiS zostało zoperowane, a polityk po 37 dniach hospitalizacji kontynuuje rekonwalescencję w domu. Jak podał „Super Express”, byłego premiera czeka jednak kolejna operacja – wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego.

Niestety jak widać dalej w Polsce są równi i równiejsi, ale wiadomo władza rządzi, władza ma.

