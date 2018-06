Nie ma jeszcze pomnika, ale jest już na znaczku. Cena nie jest niska

Robert Lewandowski doczekał się już narodowego upamiętnienia na znaczku. Teraz kolei na pomnik, ale pod warunkiem, że stanie się bohaterem rozpoczętych mistrzostw świata.

Znaczek pocztowy z wizerunkiem kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego wprowadziła do obiegu – w czwartek, w dniu inauguracji mistrzostw świata w Rosji – Poczta Polska.

Autor znaczka Bożydar Grozdew: najważniejsze było dla mnie zachowanie rozpoznawalności twarzy na maleńkim znaczku, czarno-białe zdjęcie nadaje jej szlachetności i wyrazistości a dodanie polskich biało-czerwonych barw dynamizuje grafikę. @PocztaPolska @lewy_official pic.twitter.com/zZdMJJlMGY — Justyna Siwek (@JKSiwek) 14 czerwca 2018

Znaczek nie jest tani, podobnie jak sam piłkarz i kosztuje 6 zł. Nakład wynosi 5 mln sztuk.

Nowy znaczek obiegowy Poczty Polskiej! Uroczyste wprowadzenie do obiegu odbyło się dzisiaj w centrali firmy. @MSiT_GOV_PL @MI_GOV_PL @LaczyNasPilka pic.twitter.com/LRPkUKq87m — PocztaPolska (@PocztaPolska) 14 czerwca 2018

Projektant emisji Bożydar Grozdew umieścił na znaczku wizerunek piłkarza opatrzony jego inicjałami z numerem boiskowym: RL9.

Poczta podała następujące uzasadnienie wyróżnienia piłkarza:

„Jest idolem młodych piłkarzy i kibiców. Oni wierzą, że Robert Lewandowski może zdobyć koronę króla strzelców turnieju, a nasza reprezentacja ma największą od wielu lat szansę na sukces”

Członek zarządu Poczty Polskiej Tomasz Dąbrowski powiedział, że Poczta Polska „już w okresie międzywojennym upamiętniała na znaczkach polskich sportowców, takich jak Halina Konopacka czy Janusz Kusociński. „Kontynuujemy tę tradycję i wydajemy znaczki nie tylko z okazji ważnych imprez sportowych i sukcesów polskich zawodników, ale także pokazujemy wybitne osobowości polskiego sportu. Robert Lewandowski to nie tylko doskonały napastnik, to także wzór aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży. Dlatego dzisiaj wprowadzamy do obiegu znaczek z jego podobizną”.

Źródło: TVP Info