O krok od niespodzianki w grupie A. Ogromne męczarnie Urugwaju. Suarez i Cavani zawiedli

Urugwaj minimalnie wygrał z osłabionym Egiptem. W składzie tej drugiej drużyny nie zagrał gwiazdor Liverpoolu – Salah. Ostatecznie zespół z Ameryki Południowej wygrał po bramce Gimeneza w końcówce spotkania.

Bramki: 0:1 Jose Maria Gimenez (90-głową).

Żółta kartka – Egipt: Ahmed Hegazy.

Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia).

Egipt: Mohamed El Shenawy – Ahmed Fathi, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdel-Shafy – Mohamed Elneny, Tarek Hamed (50. Sam Morsy), Amr Warda (82. Ramadan Sobhi), Mahmoud Trezeguet, Abdalla Said – Marwan Mohsen (63. Mahmoud Kahraba).

Urugwaj: Fernando Muslera – Guillermo Varela, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Martin Caceres – Nahitan Nandez (58. Carlos Sanchez), Matias Vecino (87. Lucas Torreira), Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta (59. Cristian Rodriguez) – Edinson Cavani, Luis Suarez.

Egypt defended well for most of the match. This goal by @atletienglish’s Jose Maria Giménez clinched the win for Uruguay and all three points!

FINAL:#EGY 0#URU 1#WorldCup pic.twitter.com/7quxeZuVqs

