Skandaliczny gest Robbiego Williamsa podczas ceremonii otwarcia mistrzostw świata

Podczas ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata na stadionie Łużniki, wystepujący brytyjski piosenkarz Robbie Williams pokazał do kamery środkowy palec.

Nie wiadomo, przeciwko komu był skierowany ten gest. Wiadomo natomiast, że budzi niesmak.

Ten gest wykonał przy słowach „if you think I did this for free” – jeśli myślicie, że zrobiłem to za darmo. W oryginale Williams śpiewa „every night” (każdej nocy).

Przypuszcza się, że on był skierowany przeciwko, tym którzy zarzucali mu, że śpiewa dla Putina.

Źródło: WP Sportowe Fakty